Pakistan'da Sıcak Hava Dalgasına Karşı Görev Gücü Oluşturuldu - Son Dakika
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Pakistan'da Sıcak Hava Dalgasına Karşı Görev Gücü Oluşturuldu

17.05.2022 11:58
Pakistan'da Sıcak Hava Dalgasına Karşı Görev Gücü Oluşturuldu

LAHOR, 17 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ülkesini etkisi altına alan sıcak hava dalgasına karşı Pazartesi günü bir görev gücü oluşturdu.

LAHOR, 17 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ülkesini etkisi altına alan sıcak hava dalgasına karşı Pazartesi günü bir görev gücü oluşturdu. Başbakanlık, ülkedeki iklim değişikliğinin acil bir sorun olduğunu söyledi. Ofisten yapılan açıklamada, bu kararın son sıcak hava dalgası ve Pakistan'daki iklim değişikliğinin doğrudan sonuçları hakkında düzenlenen üst düzey bir toplantıda alındığı belirtildi.

Pakistan'da Sıcak Hava Dalgasına Karşı Görev Gücü Oluşturuldu

Pakistan'ın Lahor kentini etkisi altına alan sıcak hava dalgasından bunalan insanlar bir kanalda serinliyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'da Sıcak Hava Dalgasına Karşı Görev Gücü Oluşturuldu

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir gönüllü, sıcak hava dalgasından bunalan bir yayaya su döküyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Pakistan'da Sıcak Hava Dalgasına Karşı Görev Gücü Oluşturuldu

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki hayvanat bahçesinde bir görevli, sıcak havadan bunalan bir fili üzerine su dökerek serinletiyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Başbakanlık, Pazartesi, Pakistan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Sıcak Hava Dalgasına Karşı Görev Gücü Oluşturuldu - Son Dakika


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