Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı - Son Dakika

Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

26.11.2020 10:45
Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine ilişkin yasayı prensipte onayladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine ilişkin yasayı prensipte onayladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede tecavüzcülerin kimyasal olarak kısırlaştırılması ve cinsel saldırı vakalarının daha hızlı takibiyle ilgili bir yasayı prensipte onayladı.  Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Salı günü, tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine ilişkin bir yasayı prensipte onayladığı belirtildi. Kararın, Adalet Bakanlığı'nın tecavüzle mücadele kararının bir taslağını sunduğu federal kabine toplantısında alındığı kaydedildi.

"YASANIN GECİKMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Taslak emniyet, tecavüz vakalarının hızla takip edilmesi ve tanık korumadaki kadınların rolünü, artırmayı içeriyor. Başbakan İmran Han bunun ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak, gecikmeye müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.  Han yasayla ilgili yaptığı açıklamada,  "Vatandaşlarımız için güvenli bir ortam sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Han, yasanın sıkı bir uygulama ile 'açık' ve 'şeffaf' olacağını dile getirdi. Başbakan Han, tecavüze maruz kalanların, şikayetlerini korkmadan kayıt altına alabileceklerini belirterek, hükümetin de bu kişilerin kimliklerini koruyacağını ifade etti.


- Pakistan
Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Pakistan'da tecavüzcülerin hadım edilmesi onaylandı - Son Dakika Dünya


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