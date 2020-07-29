Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Pakistan'da dine hakaret suçundan yargılanan bir kişi, duruşma salonunda vurularak öldürüldü. Zanlının, kendini peygamber ilan ettiği suçlamalarından yargılandığı belirtildi. Pakistan'da dine hakaret suçuna ölüm cezası verilebiliyor. Henüz bu suçtan kimse infaz edilmedi ancak suçlamalar, sıklıkla saldırılara neden olabiliyor.

"İSLAM'IN DÜŞMANI"

Saldırı kurbanı Tahir Ahmad Naseem, 2018'de bir genç tarafından dine hakaretle suçlanmıştı. Naseem, sabah yapılan duruşma sırasında öldürüldü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Naseem'in mahkeme sıraları üzerindeki cansız bedeni görülüyor. Saldırgan olay yerinde tutuklandı. Bir başka videoda da kelepçelenen saldırganın, bağırarak öldürdüğü adamın "İslam'ın düşmanı" olduğunu söylediği görülüyor.

POLİSE ŞİKAYET EDİLMİŞ

Naseem ilk olarak, Peşaverli medrese öğrencisi Awais Malik tarafından suçlanmıştı. Naseem ABD'de yaşarken, internet üzerinden Malik ile görüşmeye başlamışlardı. Malik BBC'ye yaptığı açıklamada, daha sonra Naseem ile Peşaver'deki bir alışveriş merkezinde buluşup din hakkındaki görüşlerini tartıştıklarını ve daha sonra polise şikayette bulunduğunu söyledi.

AKIL HASTASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Malik, duruşma sırasında mahkemede olmadığını ve Naseem'in vurulduğundan haberi olmadığını söyledi. Zanlının adının Khalid olduğu ve neden mahkeme binasına silah getirdiğinin bilinmediği açıklandı. Naseem, Pakistan'da baskı gören Ahmedi tarikatının üyesi olarak doğdu. Ancak daha sonra bu tarikatı terk edip, kendisini peygamber ilan ettiği belirtildi. Ahmedi tarikatından üst düzey bir yetkili, Naseem'in akıl hastası olduğunu ve YouTube'a kendisini mesih ilan ettiği videolar koyduğunu açıkladı.