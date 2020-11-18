Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

18.11.2020 16:07
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 298 vaka belirlendi, toplam sayı 363 bin 380'e yükseldi.

Son 24 saatte 37 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı ise 325 bin 788'e ulaştı.

Öte yandan Başbakan İmran Han, Kovid-19 aşısı için 100 milyon dolar ayrılmasına ve erken tedarik için önden ödeme yapılmasına onay verdi.

Ayrıca, aşı konusunda yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve kronik hastalıklara sahip olanlara öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Han, dün yaptığı açıklamada, mitinglerin ve kamuya açık toplantıların Kovid-19 nedeniyle yasaklandığını duyurmuş, açık alanlardaki düğünlerin ise 300 kişi ile sınırlandırıldığını kaydetmişti.

Virüsün son haftalarda artış eğiliminde olduğuna dikkat çeken Han, vatandaşlardan salgınla ilgili kuralları takip etmelerini istemişti.

Pakistan'da günlük vakalarda son 3 aydır gözle görülür bir düşüş yaşanıyordu. Son haftalarda ise Kovid-19 vakalarında yeniden artış gözlemleniyor.

Hükümet 7 Kasım'da, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını duyurmuştu.

Bu kapsamda, aralarında İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılmış, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklanmıştı.

Yine söz konusu şehirlerde, kamu ve özel şirket çalışanlarının yarısının evden çalışma düzenine geçmesi talep edilmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 265 artışla 478 bin 720'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 15 bin 503'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 711 artarak 402 bin 347'ye ulaştı.

Öte yandan Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, yürütülen klinik çalışmaların neticesine göre aralık sonu ya da yıl başında Kovid-19'a karşı toplu aşılama yapabileceklerini belirtti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 660 artarak toplam 50 bin 390'a, aktif vakalar ise 12 bin 814'e yükseldi.

Bugün 630 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 37 bin 254 oldu.

Son 24 saatte 4 Kovid-19 vakasının hayatını kaybettiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 322'ye ulaştı.

Öte yandan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Başbakan Muhyiddin Yasin'in tavsiyesi üzerine, Sabah eyaletine bağlı Batu Sapi bölgesinde Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Geçen ay parlamentoda Batu Sepi milletvekili olarak görev yapan eski Bakan Liew Vui Keong'un vefat etmesinin ardından, Liew'dan boşalan milletvekilliği koltuğu için 5 Aralık'ta ara seçim yapılması öngörülüyordu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 201 artarak 124 bin 256'ya, ölü sayısı 13 artışla 1946'ya yükseldi.

Son bir günde 28 bin 860 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 276 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş
Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi         
16:08
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor         
15:48
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı         
15:19
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü Evlilik teklifi reddedilen adam, genç kızı gaz yağı ile yakarak öldürdü         
14:03
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız         
13:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 16:38:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei