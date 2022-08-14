Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü

14.08.2022 14:50
Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.

Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

YORUMLAR
500
Karaçi'de Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında 35 kişi yaralandı Karaçi'de Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamalarında 35 kişi yaralandı Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:54 Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var
13:44 Nurgül Yeşilçay derin dekolteli elbisesiyle dans etti: Ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı
13:40 Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır
14:34 CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "diktatörlük" suçlaması
13:07 Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı
13:38 Kuru bamya gram altın değerinde: Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor
12:27 Kaybolan gencin cesedi bulundu! Meraklı vatandaşların olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için ısrar etmesi tepki topladı
12:24 Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog ve psikiyatr olamaz
12:11 Bakan Akar şehit aileleri ve gazilerle buluştu: 2015 yılından bu yana 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
11:41 Konya'da şaşkına uğratan anlar! İslami Dayanışma Oyunları'nda bir yarışmacı haç çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 14:50:39. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement