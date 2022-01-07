Pakistan, PIA'nın AB, İngiltere ve ABD'ye yeniden uçuşları için başvuru yaptı - Son Dakika

Pakistan, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağının mayıs 2020'de Lahor- Karaçi seferini yaptığı sırada düşmesi üzerine açılan soruşturmalarda çok sayıda pilotun sahte lisansa sahip olduğunun ortaya çıkmasının ardından, PIA'ya Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA), İngiltere ve ABD tarafından getirilen yasağın kaldırılması için başvuru yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, Havacılık Bakanı Gulam Server Han, başkent İslamabad'da yaptığı basın toplantısında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) Pakistan'a karşı güvenlik endişelerini geri çekmesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi.

Han, ICAO'nun kararının ardından mayıs 2020'den sonra PIA'ya EASA, İngiltere ve ABD tarafından getirilen yasağın kaldırılması için başvuru yapıldığını belirterek, "Şubat veya martta PIA'nın Avrupa operasyonlarının yeniden başlayacağını umuyoruz." dedi.

PIA uçağının, mayıs 2020'de Lahor-Karaçi seferini yaptığı sırada düşmesinin ardından açılan soruşturmalarda 50 pilotun lisansının iptal edildiğini ve 8 pilotun işine son verildiğini anımsatan Han, Pakistan Sivil Havacılık Otoritesinden de 5 yetkilinin kovulduğunu ve dolandırıcılıkla suçlandığını kaydetti.

Söz konusu kaza sonrasında açılan soruşturmada, çok sayıda Pakistanlı pilotun sahte lisansa sahip olduğu skandalının ortaya çıkmasının ardından EASA, İngiltere ve ABD, PIA seferlerine yasak getirmişti.

PIA'nın 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, 22 Mayıs 2020'de iniş sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düşmüştü.

Mürettebat dahil 99 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 yolcu sağ kurtulmuştu.