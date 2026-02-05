Pakistan ve Özbekistan 28 Anlaşma İmzaladı

Pakistan ve Özbekistan ticaret, savunma, eğitim ve diğer alanlarda işbirliğini genişletmek için 28 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

İki ülke arasında savunma, tarım, ticaret, sanayi, kültür, eğitim, afet yönetimi, ilaç ve daha birçok alanda 28 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Liderler, ikili ticareti gelecek 5 yılda 2 milyar dolara çıkarma taahhütlerini yineledi.