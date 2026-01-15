Palandöken'de 201 cm Kar Kalınlığı - Son Dakika
Palandöken'de 201 cm Kar Kalınlığı

15.01.2026 12:23
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi. Diğer merkezler de sıralandı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 201, Kartalkaya'da 195, Ergan'da 181, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 164, Erciyes'te 151, Ovacık ve Kümbet'te 145, Nemrut'ta 144, Palandöken 2'de 102, Yıldızdağı'nda 88, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 82, Uludağ'da 81, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Keltepe'de 60, Gevaş Abalı'da 55, Murat Dağı'nda 53, Kartepe'de 52, Akdağ'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 38, Süleymaniye'de 32, Davraz'da 29, Mersivan'da 25, Denizli'de 20, Bozdağ'da 19 ve Elmadağ'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.01.2026En düşüken yüksek
Palandöken

PB-19-15
Kartalkaya

P-8-1
Ergan

S-16-12
Hakkari

KY-17-10
Sarıkamış

S-19-8
Erciyes

PB-14-5
Nemrut

PB-13-9
Palandöken 2

PB-22-12
Yıldızdağı

KY-16-5
Yalnızçam

S-16-8
Çambaşı

KY-14-4
Keltepe

KKY-11-8
Gevaş Abalı

KY-7-4
Murat Dağı

PB-100
Kartepe

S-73
Akdağ

KY-9-2
Ilgaz

KY-9-3
Hesarek

S-17-10
Davraz

S-120
Mersivan

ÇB-11-3
Denizli

S-83
Bozdağ

AB-35
(PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, S: Soğuk, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

Kaynak: AA

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
