Palandöken'de 201 cm Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 201 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 201, Kartalkaya'da 195, Ergan'da 181, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 164, Erciyes'te 151, Ovacık ve Kümbet'te 145, Nemrut'ta 144, Palandöken 2'de 102, Yıldızdağı'nda 88, Yalnızçam ve Yedi Kuyular'da 82, Uludağ'da 81, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Keltepe'de 60, Gevaş Abalı'da 55, Murat Dağı'nda 53, Kartepe'de 52, Akdağ'da 46, Ilgaz'da 43, Hesarek'te 38, Süleymaniye'de 32, Davraz'da 29, Mersivan'da 25, Denizli'de 20, Bozdağ'da 19 ve Elmadağ'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.01.2026 En düşük en yüksek Palandöken PB -19 -15 Kartalkaya P -8 -1 Ergan S -16 -12 Hakkari KY -17 -10 Sarıkamış S -19 -8 Erciyes PB -14 -5 Nemrut PB -13 -9 Palandöken 2 PB -22 -12 Yıldızdağı KY -16 -5 Yalnızçam S -16 -8 Çambaşı KY -14 -4 Keltepe KKY -11 -8 Gevaş Abalı KY -7 -4 Murat Dağı PB -10 0 Kartepe S -7 3 Akdağ KY -9 -2 Ilgaz KY -9 -3 Hesarek S -17 -10 Davraz S -12 0 Mersivan ÇB -11 -3 Denizli S -8 3 Bozdağ AB -3 5 (PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, S: Soğuk, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu) (PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, S: Soğuk, KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

Kaynak: AA