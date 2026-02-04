Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken\'de ölçüldü
04.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken, 211 cm kar kalınlığıyla Türkiye'deki kayak merkezleri arasında lider konumda.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 211, Ovacık'ta 210, Hakkari'de 200, Ergan'da 195, Kartalkaya'da 180, Nemrut'ta 164, Yıldızdağı'nda 152, Sarıkamış'ta 149, Kümbet'te 131, Konaklı'da 128, Uludağ'da 120, Yedi Kuyular'da 105, Yalnızçam'da 104, Erciyes'te 92, Murat Dağı'nda 88, Keltepe'de 72, Davraz'da 68, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Ilgaz'da 58, Hesarek'te 38, Gevaş Abalı'da 34, Denizli ve Süleymaniye'de 32, Hazarbaba'da 25, Kartepe'de 19, Mersivan'da 12, Akdağ'da 8 ve Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez04.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKY-7-7
HakkariKY-5-2
ErganPB-8-4
KartalkayaS-92
NemrutPB-4-4
YıldızdağıPB-6-2
SarıkamışKY-8-4
KonaklıKY-7-5
UludağPB-66
YalnızçamKY-5-5
ErciyesPB-10-1
Murat DağıAB-75
KeltepeP-72
DavrazS-75
ÇambaşıHKY-4-2
IlgazPB-120
HesarekPB-9-6
Gevaş AbalıKY-40
DenizliPB-65
MersivanKKY-5-3
KartepePB-36
AkdağPB-40
SaldaS-48

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:26:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.