Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 192 cm

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 192, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Hakkari'de 150, Sarıkamış'ta 148, Nemrut'ta 122, Palandöken 2'de 98, Erciyes'te 96, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe ve Ovacık'ta 60, Yalnızçam'da 54, Kümbet'te 44, Çambaşı'nda 43, Gevaş Abalı'da 40, Uludağ'da 39, Yedi Kuyular'da 31, Hesarek'te 23, Zigana ve Hazarbaba'da 20, Süleymaniye'de 19, Ilgaz'da 15, Mersivan'da 14, Kartepe'de 10, Murat Dağı'nda 8, Denizli'de 7 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.01.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|HKY
|-6
|1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|2
|Keltepe
|KKY
|-6
|0
|Sarıkamış
|PB
|-8
|1
|Nemrut
|PB
|-8
|0
|Palandöken 2
|HKY
|-5
|3
|Erciyes
|KKY
|-1
|6
|Yıldızdağı
|KY
|-1
|4
|Ergan
|KKY
|-2
|4
|Yalnızçam
|HKY
|-19
|1
|Çambaşı
|Y
|2
|6
|Gevaş Abalı
|PB
|-10
|3
|Hesarek
|P
|-6
|1
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Ilgaz
|KY
|0
|2
|Mersivan
|PB
|0
|7
|Kartepe
|Y
|4
|6
|Murat Dağı
|YKY
|0
|2
|Denizli
|YKY
|1
|5
