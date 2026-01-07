Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 192 cm

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 192, Kartalkaya'da 175, Keltepe'de 170, Hakkari'de 150, Sarıkamış'ta 148, Nemrut'ta 122, Palandöken 2'de 98, Erciyes'te 96, Yıldızdağı'nda 80, Ergan'da 71, Yıldıztepe ve Ovacık'ta 60, Yalnızçam'da 54, Kümbet'te 44, Çambaşı'nda 43, Gevaş Abalı'da 40, Uludağ'da 39, Yedi Kuyular'da 31, Hesarek'te 23, Zigana ve Hazarbaba'da 20, Süleymaniye'de 19, Ilgaz'da 15, Mersivan'da 14, Kartepe'de 10, Murat Dağı'nda 8, Denizli'de 7 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.01.2026 En düşük En yüksek Palandöken HKY -6 1 Kartalkaya KY -2 2 Keltepe KKY -6 0 Sarıkamış PB -8 1 Nemrut PB -8 0 Palandöken 2 HKY -5 3 Erciyes KKY -1 6 Yıldızdağı KY -1 4 Ergan KKY -2 4 Yalnızçam HKY -19 1 Çambaşı Y 2 6 Gevaş Abalı PB -10 3 Hesarek P -6 1 Zigana GSY 12 19 Ilgaz KY 0 2 Mersivan PB 0 7 Kartepe Y 4 6 Murat Dağı YKY 0 2 Denizli YKY 1 5 (HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı) (HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu, Y: Yağmurlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)

Kaynak: AA