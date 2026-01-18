Palandöken'de Snowbike Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Palandöken'de Snowbike Şampiyonası Tamamlandı

Palandöken\'de Snowbike Şampiyonası Tamamlandı
18.01.2026 22:22
Erzurum'da düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası başarılı bir şekilde sona erdi. 81 ilden 100 sporcu katıldı.

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası tamalandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2026 faaliyet takviminde yer alan ve Erzurum'da ilk kez düzenlenen yarışlara 81 ilden 6 kategoride 100 sporcu katıldı.

Kar yağışı altında devam eden yarışların sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 A.Ş'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, derece alan sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman AA muhabirine,kar yağışı ve soğuğun sporcuları zorladığını belirterek "Kar yağması biraz olumsuz etkiledi, yarışların yapılabilmesi için biraz sert zemine ihtiyacımız var. 1200 metrelik parkurda gerçekleştirdiğimiz yarışta sporcularımız derecelerini aldılar. Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından puan verilen bir yarış, burada puan alan arkadaşlarımız 7 Şubat'ta Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak, o kotayı yakalayabilirsek ki yakaladığımıza inanıyorum. Büyükler kategorisinde derece alan sporcularımızı Dünya Şampiyonası'na yolcu edeceğiz." dedi.

Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise merkezin önemine dikkat çekerek "Son yıllarda Palandöken Kayak Merkezi sadece sarp bir kayak merkezi değil aslında bünyesinde onlarca outdoor sporun, kar üzerinde yapılabilecek onlarca organizasyonun ana merkezi olarak dikkatleri çekiyor. Bu kapsamda son bir haftada buz tırmanışı, yüksek irtifa koşusu ve snowbike yarışlara şahit olduk." diye konuştu.

Manisa'dan gelen sporculardan Nazife Tunçel de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek "Geçen sene kazandığım Snowbike Türkiye Şampiyonluğumu bugün de koruyorum. Parkur çok güzeldi." ifadesini kullandı.

Hilal Ece Keskin ise "Palandöken'e üçüncü kez geldim ortam çok iyi, biraz soğuk ama parkur çok güzel, pistleri de beğendim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

