Palandöken\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi 94. Sokak'ta üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 06 HBY 39, 25 GF 698 ve 34 GOV 541 plakalı araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM