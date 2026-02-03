Palandöken Kayak Merkezi\'nde 62 kişiye ceza!

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kurallara riayet etmeyen 62 kişiye 228 bin 958 TL ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Erzurum Valiliği'nin Palandöken Kayak Merkezleri'nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler sayılı genel emri kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kayak yaparken kask takmayan 40 şahsa 148 bin 200 TL, çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 17 şahsa 62 bin 985 TL, kayak pisti olarak ayrılan bölgeye araç ile giren 1 şahsa 2 bin 953 TL, mülki amir onayı almadan kayak pistinde izinsiz çadır kuran 1 şahsa 3 bin 705 TL, genel kurallara uymayan 3 şahsa 11 bin 115 TL olmak üzere toplam 62 şahıs hakkında 228 bin 958 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla gereken tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM