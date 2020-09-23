Palandöken yaz şenliği dolu dolu geçti - Son Dakika

Palandöken yaz şenliği dolu dolu geçti

Konaklı mesire alanında düzenlenen Palandöken Yaz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Katılımcılar gölette kano turu, bisiklet turu, rafting, atlı safari, geleneksel atlı okçuluk, jet ski, dağ yürüyüşü, olta balıkçılığı ve daha birçok branşta doğa ve yeşilin tadını çıkardı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Konaklı mesire alanında düzenlenen Palandöken Yaz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte tatil severler, çadırlar kurarak gölette kano turu, bisiklet turu, rafting, atlı safari, geleneksel atlı okçuluk, jet ski, dağ yürüyüşü, olta balıkçılığı ve daha birçok branşta doğa ve yeşilin tadını çıkardı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, etkinliklerin kış mevsiminde de devam edeceğini ifade etti. Başkan Sekmen, "Hafta sonu Konaklı bölgemizde yaz şenlikleri düzenlendi. Pandemi ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinliklere gençler yoğun ilgi gösterdi. İki gün süren etkinliklerde tatil severler kano ve rafting turları, atlı cirit, olta balıkçılığı ve daha birçok branşta spor yaptı. Doğa, tabiat ve yeşilin atmosferinde gerçekleşen Palandöken Yaz Şenliği kış mevsiminde de farklı kategorilerde inşallah kayak merkezimizde düzenlenecek" dedi.