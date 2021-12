"Pandemi 2021'de makyaj trendlerini sadeleştirdi" - Son Dakika

Her yıl oldugˆu gibi bu yıl da makyajda kimi uygulamalar bir adım öne çıkmayı ve yılın trendi olmayı bas¸ardı. Pandeminin yarattıgˆı zor kos¸ulların devam ettigˆi 2021 yılı; rengarenk farlarla yapılan alıs¸ılmıs¸ın dıs¸ında göz makyajlarının, taze ve aydınlık görünümlü ciltlerin, belirgin göz pınarlarının ve koyu rujların yılı oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "2021'de pandemi makyaj trendlerini sadeleştirdi. Özellikle sade makyajların kurtarıcısı olarak görülen koyu rujların en çok tercih edilen renklerinin bas¸ında ise elbette yılların eskitemedigˆi kırmızı ruj geldi" dedi.

Bu yılın makyaj trendlerini değerlendiren New Well Yönetim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı Yıldırım Hacıabdullahogˆlu, "Bu yıl, renkli far paletlerinin devles¸tigˆi bir yıldı. Göz makyajları, mevsim renklerine ve alıs¸ılagelmis¸ göz makyajı rutinlerine sıkı sıkıya bagˆlı kalınmadan yapıldı. Çes¸itli renklerin kullanımıyla göz makyajında sıradıs¸ılıgˆın yakalanmaya çalıs¸ıldıgˆı bu trend, birbirinden renkli farları bünyesinde barındıran paletlerin tercih edilme sebeplerinin de bas¸ında geldi" diye konuştu.

PANDEMİYLE BİRLİKTE AĞIR MAKYAJLAR RAFA KALKTI

Maske kullanımının hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olmasının da etkisiyle, bol ürün kullanılarak yapılan agˆır makyajların bu yıl rafa kaldırıldığını ifade eden Yıldırım Hacıabdullahoğlu "Cildin taze ve aydınlık görünmesi, "ince ten makyajı" kavramının hayatımıza girmesini sagˆladı. I·nce yapıda ten ürünleri kullanılarak yapılan bu makyajla, cildin sagˆlıklı ve genç görüntüsünü desteklemek amaçlandı" dedi.

EN ÇOK ÖNE ÇIKARILAN BÖLGE GÖZ PINARLARI OLDU

Hacıabdullahoğlu, makyajda bir bölgenin digˆer bölgelere kıyasla öne çıkarılmak istenmesi de yine bu yılın trend makyaj hamlelerinden biri olarak görüldüğünü belirterek, "En çok öne çıkarılan bölge, digˆer pek çok yılın aksine, göz pınarları oldu. Hafif bir far dokunus¸uyla devles¸en göz pınarları, makyajın tas¸ıyıcısı konumuna getirildi. Koyu rujlar bu yıl da vazgeçilmez kimligˆini korudu ve star parça olmaya devam etti. Özellikle sade makyajların kurtarıcısı olarak görülen koyu rujların en çok tercih edilen renklerinin bas¸ında ise elbette yılların eskitemedigˆi kırmızı ruj geldi" diye konuştu.

2021 'SADE MAKYAJ' YILI OLDU

New Well ve 2021 makyaj trendlerinin kesis¸im noktalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Makyaj trendleri her yıl kendini yenileyen dinamik bir yapıya sahip. Bu trendleri takip etmenin, trendlerin barındırdıgˆı dinamizmi özümseyebilmekle dogˆrudan ilis¸kisi oldugˆunun farkında bir markayız. New Well olarak, genis¸ ürün gamı ve gündemi yakalayabilen yenilikçi kimligˆi sayesinde makyajda ne istedigˆini bilen tüketicilere aradıklarını kolaylıkla bulabilecekleri bir yelpaze sunuyoruz."