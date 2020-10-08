Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı - Son Dakika

Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı

08.10.2020 09:13

Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı Hijyen belgesi alamayanlar gıda ve su sektöründe çalışamayacak Gıda ve su sektöründe çalışacak olanlara yönelik düzenlenen hijyen kursuna pandemi sürecinde başvurular arttı Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gıda ve...

Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı

Hijyen belgesi alamayanlar gıda ve su sektöründe çalışamayacak

Gıda ve su sektöründe çalışacak olanlara yönelik düzenlenen hijyen kursuna pandemi sürecinde başvurular arttı

TRABZON - Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik olarak düzenlenen hijyen kurslarına pandemi sürecinde daha çok talep gelmeye başladı.

Gıda ve su sektöründe çalışacaklardan hijyen belgesi istenirken bu kapsamda bu yılın Mart ayından itibaren söz konusu kurslara 530 kişi katılırken, bunlardan başarılı olan 279 kişiye belgesi verildi.

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Arzu Özen, hijyen kurslarına pandemi sürecinde ilginin daha da arttığını söyledi. 2013 yılından beri gıda ve su sektöründe çalışacak olanlar için söz konusu hijyen belgesinin istendiğini hatırlatan Özen, "Gıda ve su sektöründe çalışanlar, hijyen belgesini almak zorunda. Bu belgeyi almadan çalışmaları yasak ve ceza gerektirdiğinden dolayı Halk Eğitim Merkezi olarak kendilerine hijyen kursu veriyoruz. Aynı zamanda pandemi sürecinde bulunduğumuz için pandemiden dolayı da kendilerini ekstra da bilgilendirmiş oluyoruz. Bu uygulamaları daha dikkatli olmaları anlamında destek veriyoruz. Hijyen kursu, pandemi öncesi ve sonrasında kurumumuz tarafından sürekli veriliyordu. Şu an için talep fazla. Dolayısıyla pandemiden dolayı daha çok kurs düzenlemeye çalışıyoruz. Gerek hijyen gerek pandemi kuralları hakkında iş hayatına atılacak kişilere eğitim veriyoruz. Şu an 16 kursiyerimiz var. Her gün bu sayı değişiyor. Pandemi olduğundan salonu pek doldurmuyoruz. Yarı kapasitede çalıştığımız için pandemiye uygun olarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Hijyenin ne olduğunu öncelikle tanımını yapıyoruz. Daha sonra kişisel hijyenden bahsediyoruz. Kişi önce kendi hijyenini sağlayacak ki; sonra çalıştığı ortamın hijyenini sağlasın. Gıda ve su sektöründe nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Sonrasında sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olanlara belgelerini veriyoruz. Sekiz saatlik bir eğitimden sonra sınava tabi tutuyoruz. Sınavda başarılı olanlara belgelerini düzenleyip veriyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Erol Karasakal da işyerinden hijyen belgesi istendiği için kursa katıldığını belirterek "İş başvurularında hijyen belgesi isteniyor. Dolayısıyla bizde gıda sektöründe çalışmak için bu belgeyi alabilmek için kursa katılıyoruz. Öğretilenler günlük hayatımızda her zaman olan şeyler. Pandemiden dolayı bunlar kat kat daha da artırıldı. Zaten 2013 yılından beri hijyenle alakalı belgeler isteniyor" diye konuştu.

Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı

Halk Eğitim Merkezi, Ortahisar, Trabzon, söz, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Didem Arslan Yılmaz'ın programında cinayeti itiraf eden şahıs, canlı yayında gözaltına alındı Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak         
09:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü         
08:08
Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı         
07:33
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı         
23:36
Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi         
21:54
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 09:32:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinde hijyen belgesinin önemi daha da arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei