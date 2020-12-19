Pandemide emekli olmak istemeyen doktora, imza kampanyalı destek - Son Dakika

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde yaş haddinden dolayı emeklilik vakti gelen ve şubat ayında mesleği bırakmaya hazırlanan 42 yıllık doktor Ali Sarı (72), pandemi döneminde meslektaşlarını yalnız bırakmamak için dilekçe vererek görevde kalmak istedi. Çevresinde çok sevilen doktora destek için vatandaşlar da stant açıp imza kampanyası başlattı.

Ardeşen ilçesinde görevli 42 yıllık Aile Hekimi Ali Sarı'nın görev süresi yaş haddinden dolayı şubat ayında doluyor. Emekliliği gelen doktor, pandemi döneminde meslektaşlarını yalnız bırakmamak için dilekçe vererek görevde kalmak istedi. Çevresinde de çok sevilen doktor için vatandaşlar da stant açıp imza kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan vatandaşlar, imza atarak destek veriyor.

'75 YAŞINA KADAR DEVAM EDEBİLİRİM'Zorlu bir salgın sürecinde mesleği bırakmak istemediğini anlatan Ali Sarı, "Görevimi layıkıyla yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Yıllardır vatandaşımıza hizmet etmeye çalıştım. Her şeyin de bir sonu var. 72 yaş hekimlikte son yaş oluyor, kanun böyle söylüyor. 31 Ocak 2021 tarihine kadar görevimi devam ettireceğim ve 1 Şubat itibariyle emekli olacağım. Vatandaşımızın yapmış olduğu kampanya bir jesttir. Beni mutlu etti. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde görevimizi icra ettik. Bu kanun sadece benim için değil tüm hekimlerimiz için geçerlidir. Vatandaşlarımız emekli olacağımı duyunca üzüldüler. Kanunen uygun olması halinde 75 yaşıma kadar devam edeceğimi düşünüyorum. Ben aile hekimi olmadığım insanlara da hizmet ettiğim için sağ olsunlar, bir topluluk beni kabul edip sahiplendi. Ben kimseyi senin aile hekimin ben değilim diye demeden hizmet etmemezlik yapmıyorum. Vatandaşımızın bu davranışı beni çok mutlu etti. Gözlerim yaşardı" dedi.'GÖREVİNE DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu doktor Ali Sarı'nın emekli olmaması için vatandaşların imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "Biz de destek veriyoruz. Gerçekten vatandaş tarafından istenilen, sevilen doktorumuza sahip çıkıp görevine bir süre daha devam etmesini istiyoruz" dedi. Tayfun Tan ise, "Ardeşen'de sağlık sektörü denilince ilk akla gelen hekim Ali Sarı'dır. Benim de çocukluğumun doktorudur, benden öncekilerinde çocukluk doktorudur. Bu salgın sürecinde görevde kalarak hizmete devam etmek istiyor, bizde destek veriyoruz" diye konuştu.

Sevilay Yanılmaz da, "Ardeşen'imizin ilk doktoru olarak kendisini tanıdım. Görevinin bitmesini istemiyoruz, devam etmesini istiyoruz. Ardeşen'e hala lazım" ifadelerini kullandı.