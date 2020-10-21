Papa Francis: Eşcinseller de aile kurma hakkına sahiptir
21.10.2020 17:58
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, bir belgeselde verdiği röportajda, eşcinsel çiftleri onaylayarak, "Eşcinseller de Tanrı'nın çocuklarıdır.
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, bir belgeselde verdiği röportajda, eşcinsel çiftleri onaylayarak, "Eşcinseller de Tanrı'nın çocuklarıdır. Onlar da aile kurma hakkın sahiptirler" ifadelerini kullandı.
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis,Papa Francis, 'Francesco' adlı bir kendisiyle ilgili çekilen belgeselde eşcinsellerin de aile kurma hakkın sahip olduğunu söyledi. Belgeselin ortalarında yer alan röportajda konuşan Papa Francis, "Eşcinseller de aile kurma hakkın sahip. Onlar da Tanrı'nın çocuklarıdır. Sahip olmamız gereken şey bir medeni birlik yasasıdır; bu şekilde yasal olarak kapsanırlar" dedi.
- İtalya
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