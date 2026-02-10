Paramount'tan Warner Bros. Teklifine Revizyon - Son Dakika
Paramount'tan Warner Bros. Teklifine Revizyon

10.02.2026 19:03
Paramount, Warner Bros. Discovery'i hisse başına 30 dolara satın almak için yeni unsurlar ekledi.

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'in tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un teklifini revize ederek yeni unsurlar eklediği bildirildi.

Paramount'un satın alma işleminin 31 Aralık'tan sonraya kalması halinde her çeyrek için Warner Bros. Discovery hissedarlarına hisse başına 0,25 dolarlık bir gecikme ücreti ödeyeceği belirtilen açıklamada, bu ödemenin yaklaşık 650 milyon dolar değerinde olduğu ve işlemin düzenleyici onay sürecinin hızına ve kesinliğine duyulan güveni ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Paramount'un Netflix'e ödenecek 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini de üstleneceği kaydedildi.

WBD Yönetim Kurulu'ndan Paramount'un satın alma tekliflerine ret tavsiyesi gelmişti

Paramount, 8 Aralık 2025'te WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.?

WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Paramount ise 8 Ocak'ta Warner Bros. Discovery'i hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini teyit etmişti.

Kaynak: AA

Warner Bros, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Medya, Son Dakika

