Parasına haciz uygulandığı iddiasıyla kendisine zarar vermeye çalıştı

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Engin Sokak’ta meydana geldi. Elinde bıçak bulunan A.A., çevresindekilere bağırarak kendisine zara vereceğini söyleyince, adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, A.A. ile iletişim kurarak ikna çalışması başlattı. A.A.’nın, yaşadığı durumu ve tepkisini anlatan yazılarla dolu bir pankart hazırlayarak bunu üzerine astığı görüldü. Yapılan görüşmelerin ardından A.A., herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ikna edilerek kontrol altına alındı. Olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürülen A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

A.A.’nın polis ekipleriyle yaptığı görüşmede, ailevi bir borç nedeniyle hesabındaki paraya haciz uygulandığını ve yaşadığı mağduriyet hissiyle bu davranışı sergilediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)