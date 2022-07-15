Parasının çalındığını iddia eden patron, çalışanını sokak ortasında darp etti

Çalışan hastanelik, patron karakolluk oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yeri sahibi M.T., yanında çalıştırdığı ve dükkanından para çaldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında darp ederek hastanelik etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi 694. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde işletmesi bulunan M.T., yanında çalıştırdığı ve parasını çaldığı iddia ettiği Ş.Y. ile sokak üzerinde karşılaştı. Çalışanın kaçmaya çalıştığı esnada önünü kesen M.T., Ş.Y.'i sokak ortasında darp ederek hastanelik etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ş.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T., bölgeye gelen polis ekiplerine yaşanan olayı anlatarak, çalışanını dükkanından para çaldığı için darp ettiğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.