ABD'li İşverenler İşçi Bulamıyor

PARİS, 16 Ağustos (Xinhua) -- Fransız AFP haber ajansının verdiği habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işçi sayısı Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana azalırken, erken emeklilik, düşük göç ve yaşlanan nüfusun işgücü kıtlığını daha da kötüleştirmesi bekleniyor. ABD Ticaret Odası tarafından yayınlanan en son verilere göre, Haziran ayında 10 milyondan fazla iş ilanında belirtilen pozisyonlar doldurulamadı, iş arayanların sayısı da 6 milyonun altında kaldı. Analistlerin yorumlarını aktaran AFP, pandeminin ABD ekonomisini vurmaya başladığı 2020 baharında sağlıklarından endişe ettikleri için çalışmayı bırakan milyonlarca insanın, o dönemde borsanın ve emlak fiyatlarının yükselmesi sayesinde yeterli maddi varlığa sahip olduğundan erken emekli olmayı seçtiğini belirtti. Pazar günkü haberde yorumuna yer verilen bir analist, kısa vadede, "yaşlanan nüfus nedeniyle" pandemi öncesi işgücünü geri kazanmanın pek mümkün olmadığına dair uyardı. Ayrıca Donald Trump yönetiminin getirdiği kısıtlamalar ve pandeminin etkisi ülkeye gelen yabancıların sayısını da önemli ölçüde azalttı. AFP'nin yorumuna yer verdiği analistler, işçi kıtlığını hafifletmek için, Amerikalıların satın alma çılgınlığını yavaşlatmak ve böylece şirketlerin daha az çalışana ihtiyaç duyması ve benzeri önlemler alınmasını önerdi.