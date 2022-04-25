Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan polis gözaltına alındı - Son Dakika
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Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan polis gözaltına alındı

25.04.2022 23:49
Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan polis gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan polis gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açan polis gözaltına alındı.

Fransız basınındaki haberlerde, Paris'te 24 Nisan gecesi sürücünün kullandığı araca ateş açan polisin bu sabah ifade verdiği belirtildi.

Polisin Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından gözaltına alındığı, hangi şartlarda silahı kullandığına ilişkin araştırma yapıldığı kaydedildi.

Olayda ölen sürücünün ve yanındaki kişinin 25 ve 31 yaşlarında, yaralanan kişinin ise erkek ve 42 yaşında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, Louvre Müzesi yakınlarındaki Neuf Köprüsü üzerinde ters yönde duran aracı kontrol etmek istemişti.

Bu sırada sürücü, aracı polislerin üzerine sürmüştü. Bunun üzerine polis, sürücüsü "dur" ihtarına uymayan araca ateş açmıştı. Olayda sürücü ve yanında oturan kişi yaşamını yitirmiş, arka koltuktaki kişi ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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Fransa, Nisan, Paris, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te 'dur' ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş açan polis gözaltına alındı - Son Dakika


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