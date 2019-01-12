Paris'teki Patlama

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris'te bir fırında meydana gelen patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi.



İçişleri Bakanı Castaner, başkentteki patlamaya ilişkin açıklamasında, "Patlamada ikisi itfaiye eri 4 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı." dedi.



Patlamanın ardından ilk açıklamasında "bilançonun ağır göründüğünü" söyleyen Castaner, yaralılardan 10'unun durumunun ciddi olduğunu kaydetmişti.



Paris'te 9. bölgede sabah bir fırında önce yangın çıkmış, ardından da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamanın fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açtığı görülmüştü. Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilirken, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca çevre binalar ve oteller de yangının büyümesi ya da başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.

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