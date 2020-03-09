Park Afyon 8 Mart'ta milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park Afyon 8 Mart'ta milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu - Son Dakika

Park Afyon 8 Mart'ta milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu

6 saat önce

Park Afyon, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde milli teakvandocu Betül Çavdar'ın söyleşisine ev sahipliği yaptı.

Park Afyon 8 Mart'ta milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu, System.String[]

Park Afyon, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde milli teakvandocu Betül Çavdar'ın söyleşisine ev sahipliği yaptı.


Park Afyon Alışveriş Merkezi, Dünya Kadınlar Günü'nde engel tanımayan bir ismi, milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu. Kendisi de Afyonkarahisarlı olan genç sporcunun ilham veren başarı hikayesini Park Afyon ziyaretçileriyle paylaştığı söyleşi, 8 Mart'ta saat 15.00'da başladı. Çavdar, söyleşide hem önüne çıkan tüm engellere rağmen vazgeçmeden yolunda nasıl ilerlediğini anlattı hem de ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Genç sporcu kendisini dinleyen küçük büyük herkes tarafından ayakta alkışlandı.


Betül Çavdar Kimdir


2000 yılında Afyon'da doğan Meryem Betül Çavdar, teakwandoya ortaokul yıllarında başladı. 2016 yılında Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2017'de Ankara'daki şampiyonada Türkiye ikincisi oldu. Ardından milli takıma seçilen genç sporcu Dünya Teakwando Federasyonu (WT) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada dünya üçüncüsü oldu. Dünya Oyunları Para-Teakwando Müsabakaları'nda ve Avrupa Para-Teakwando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2018 yılında Afrika Açık Para-Teakwando Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Bulgaristan Avrupa Şampiyonası'nda, Mısır'daki Afrika Şampiyonası'nda, Amerika'daki Panamerican Şampiyonası'nda da birinciliği Türkiye'ye getirdi. Genç sporcu, şu anda 2020 yılı Ağustos ayında düzenlenecek Olimpiyat oyunlarına hazırlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksim'de Kadınlar Günü gösterisine polis müdahalesi: 34 kişi gözaltına alındı
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı Milli tekvandocu İrem Yaman Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Son Dakika Haberleri
22:42 AB Konseyi Başkanı Charles Michel: "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18...
22:41 - Erdoğan'dan gurbetçilere "koronavirüs" uyarısı
22:40 AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: "(Türkiye-AB liderler toplantısı) 18 Mart mutabakatının eksik...
22:36 Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
22:36 Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:47:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park Afyon 8 Mart'ta milli teakwandocu Betül Çavdar'ı kadınlarla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]