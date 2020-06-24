"Park Et Seyret" etkinlikleri sinema, konser ve tiyatro gösterimleriyle yaz boyunca devam edecek -... - Son Dakika

"Park Et Seyret" etkinlikleri sinema, konser ve tiyatro gösterimleriyle yaz boyunca devam edecek -...

Tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgını sonrası, tedbirli bir s¸ekilde normalles¸meye gec¸ilen bu gu¨nlerde yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi açık hava konserleri, yeni bir formla müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Tu¨m du¨nyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgını sonrası, tedbirli bir s¸ekilde normalles¸meye gec¸ilen bu gu¨nlerde yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi açık hava konserleri, yeni bir formla müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

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Tedbirler kapsamında Türkiye'de ilk kez Kerki Solfej tarafından düzenlenen "Park Et Seyret" başlıklı etkinlik kapsamında çeşitli konserlerin yanı sıra sinema ve tiyatro gösterimleri de Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bin 400 araç kapasiteli etkinlikler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak alınıp girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.

Program kapsamında "Park Et Seyret" konserlerinin açılışı 26 Haziran'da Kenan Doğulu ile yapılacak. Etkinlik öncesinde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Doğulu, şunları kaydetti:

"Artık kara bulutları dağıtma zamanı. Ben de yaşama sebebim olan müziğim, sahnem ve dinleyicilerimden aylardır uzak kaldım. Bir araya gelip bağıra çağıra şarkılar söylemeyi, dans etmeyi çok özledim. Çok farklı bir proje, değişik bir konsept. Her şeyin ilki, bir çok bilinmeyenle gelir ama ilklerin cazibesi de budur zaten. Normalleşme sürecinde müzik endüstrisi ve konser dinleyicisi için moral ve umut ateşlemesine sebep olacağına ve eğlenerek müziğe doyacağımız bir anımız daha olacağına inanıyorum."

Arabalı konser etkinliğinde yeni albümünün ilk performansını 3- 4 Temmuz tarihlerinde hayranlarının beğenisine sunacak olan Sertab Erener de heyecanlı olduğunu belirterek, "Şu hayatımıza bizler bir de pandemi sığdırdık. 'Bunu da yaşamadık' demeyiz, yani hayatta 'hiçbir şeye olmaz' demeyeceksin. Bu yüzden arabalı konserler de ancak yüzyılda bir yaşanacak değişik bir deneyim ise gelin kaçırmayın beraber olalım, müzik bizi buluştursun." ifadelerini kullandı.

Program bünyesinde ayrıca 9 Temmuz'da Anadolu Ateşi, 10 Temmuz'da Mabel Matiz, 11 Temmuz'da Büyük Ev Ablukada grubu, 17 Temmuz'da yeniden Kenan Doğulu, 24 Temmuz'da Levent Yüksel, 15 Ağustos'ta Ayta Sözeri konser verecek.

"Park Et Seyret"in sinema etkinliklerinde ise 28 Haziran'da "Parazit", 29 Haziran'da "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs and Shaw", 30 Haziran'da "GORA", 1 Temmuz'da "Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley", 5 Temmuz'da "Aile Arasında" ve 22 Temmuz'da "X-Men: Dark Phoenix" filmlerinin yanı sıra 2 Temmuz'da Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün performans sergilediği "Burda Olan Burda Kalır" gösterisi seyredilebilecek.

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:21 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Park Et Seyret' etkinlikleri sinema, konser ve tiyatro gösterimleriyle yaz boyunca devam edecek -... - Son Dakika

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