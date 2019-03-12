Park Halindeki Aracın Üstüne Beton Parça Düştü
27 dakika önce
Sivas'ta park halindeyken üzerine beton parça düşen otomobilde hasar meydana geldi.
Sivas
'ta park halindeyken üzerine beton parça düşen otomobilde hasar meydana geldi.
Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna
Caddesi'nde, 6 katlı bir apartmanın en üst katından kopan beton parçası, apartmanın önünde park halinde olan Çetin Çakmak'a ait 58 AAF 382 plakalı otomobilin üzerine düştü. Beton parçaları isabet eden araçta hasar oluştu.
Ayrıca beton bloğun düştüğü sırada kaldırımdan geçen ve panik atağı olan Altun Kaşkaya (62) ise rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri bölgede tedbir alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:02 Kaynak: AA
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