PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ

27.04.2022 19:05

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, psikolojik sorunları olan T.K. (46), minibüsünü ateşe verdi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, psikolojik sorunları olan T.K. (46), minibüsünü ateşe verdi. T.K., 1 araç ve 1 çadırın da kundaklama olayının şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Marmaris'in Bozburun Mahallesinde meydana geldi. İşsiz ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen T.K., park halindeki minibüsünü ateşe verdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılmaz hale geldi.

Aynı bölgede başka bir araç ve çadırın kundaklanma olayının da şüphelisi olduğu öğrenilen T.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ
PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜ ATEŞE VERDİ - Son Dakika


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