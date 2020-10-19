Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil alev alev yandı

19.10.2020 20:12
Park halindeki otomobil alev alev yandı, System.String[]

Gaziantep'te park halinde otomobilde çıkan yangın yanındaki araca sıçradı.

Gaziantep'te park halinde otomobilde çıkan yangın yanındaki araca sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında her iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi Pazar Mahallesi'nde Çarşı Camii yakınında bulunan boş bir alanda park halindeki otomobil elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı alev aldı. Kısa sürede yandaki diğer otomobile de sıçrayan alevler, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası her iki araçta kullanılamaz hale geldi. - GAZİANTEP

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, Otomobil, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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