Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü (3) - Son Dakika

Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü (3)
CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIManavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Rabia Çerçi'yi öldürdüğü ve Nafiz Genç'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Hüseyin Demir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Rabia Çerçi'yi öldürdüğü ve Nafiz Genç'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Hüseyin Demir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Hasan Hüseyin Demir, Nafiz Genç'le aralarında daha önceden husumet bulunduğunu, dün gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söyledi. Nafiz Genç'in annesine sövdüğünü ileri süren Demir, eve gidip pompalı tüfeği alıp geldiğini ve ateş ettiğini söyledi. Rabia Çerçi'yi öldürmek gibi amacı olmadığını, Nafiz Genç'i korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia ederek, çok pişman olduğunu belirtti.Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
Son Dakika 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti