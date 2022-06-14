Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

14.06.2022 01:41
Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkın koruma tellerinin altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkın koruma tellerinin altında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Şehit Er Ahmet Yaşar Sokakta bulunan parkta meydana geldi. Parka gelenler, koruma tellerinin altında geçmeye çalışırken sıkışan sokak köpeğini fark etti. Köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpeğin kurtarıldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkın koruma tellerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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