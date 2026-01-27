Parmaklarını Kaybettiler, İşlerine Devam Ediyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Parmaklarını Kaybettiler, İşlerine Devam Ediyorlar

Parmaklarını Kaybettiler, İşlerine Devam Ediyorlar
27.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan ve Adem Biliş kardeşler, iş kazalarına rağmen soba imalatına devam ediyorlar.

ORDU'da atölyelerinde soba imalatı yapan Hasan (70) ve Adem Biliş (67) kardeşler, 2 yıl arayla aynı pres makinesinde iş kazasında parmaklarını kaybetti. Kendisinin 4, kardeşinin ise 2 parmağını kaybettiğini belirten Hasan Biliş, "Parmaklarımızı kaybettik ama işimize olan sevgimizi kaybetmedik. Çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde kendilerine ait atölyede soba imalatı yapan iki kardeşten Hasan Biliş 1996 yılında 4 parmağını, Adem Biliş ise 1998 yılında aynı pres makinesinde 2 parmağını kaybetti. Buna rağmen 48 yıldır atölyelerinde mesleklerini sürdüren kardeşler, işlerine olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Eksik parmaklarına rağmen işlerini severek yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Hasan Biliş, soba yaparken pres makinesine elini kaptırdığını belirterek, "1996'da 4 parmağımı kaybettim. Benden 2 sene sonra da kardeşim aynı şekilde 2 parmağını kaybetti. Bu işe severek, aynı şekilde devam ediyoruz. Hem ben hem de kardeşim, parmaklarımız olmadığı halde çalışıyoruz. Sağlığım el verdikçe bu işe devam edeceğim" dedi.

AĞABEYİNDEN 2 SENE SONRA AYNI ŞEKİLDE PARMAKLARINI KAYBETTİ

Atölyede ağabeyi ile birlikte soba yapmaya devam ettiklerini belirten Adem Biliş ise "1998'de 2 parmağımı kaybettim ama hiçbir engel tanımadığımız için çalışmaya devam ediyoruz. Ağabeyimle birlikte işimizi severek yapmaya devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği kadar soba yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan, Hasan ve Adem Biliş kardeşlerin 2 oğlu ise babalarının yanında çalışarak, destek oluyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parmaklarını Kaybettiler, İşlerine Devam Ediyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:41:01. #7.11#
SON DAKİKA: Parmaklarını Kaybettiler, İşlerine Devam Ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.