Pasinler\'de Usulsüz Esnaf Kredisi İddiası

30.01.2026 00:22
38 şüpheliden 19'u tutuklandı, 11.5 milyon lira zarar tespit edildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, usulsüzlükle esnaf kredisi çekip devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Odasında usulsüz çalışmalar yapıldığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2023-2024 yıllarında esnaf olmayan kişilerin sahte vergi levhası ve ikametgah belgesi gibi evrak düzenleyerek esnaf olarak gösterildiğini belirledi. Bunun devamında polisler, odanın komisyon alıp, esnaf kredisi kullandırarak 25 farklı eylemde devleti yaklaşık 11,5 milyon lira zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında oda başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yüksek güvenlik önlemleri altında Pasinler Adliyesine sevk edildi.

Oda başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 19 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

