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Patent ve Marka Kurumuyla MEB arasında işbirliği protokolü imzalandı

1 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Patent ve Marka Kurumuyla MEB arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının idareci, öğretmen ve öğrencilerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak amacıyla protokolü imzalandı. İmza törenine Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu başkanı Habip Asan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoglu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili katıldı.


Milli Eğitim ile yapıla protokolün önemine vurgu yapan Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan şöyle konuştu:


"Bugün bu arada bu işbirliği bunlardan farklı olarak biraz daha kapsamlı ve ileriye dönük işbirliğidir. Burada murad edilen mesleki ve teknik eğitim Ortaöğretim kurumlarıyla bilim sanat merkezlerini hedefimizdir. Zaman zaman farkında olmadan özgün tasarımlar fikri ürünler geliştirilmekte olduğunu biliyoruz. Tasarım ve patent başvuruları nasıl yapılır bu konularla ilgili eğitim vermeyi hedefliyoruz. 2 günlük bir sınai eğitimler mülkiyetlere eğitime tutacağız. Buradaki 1'inci aşama ama bu başlangıç, 2'inci ve 3'üncü aşamalarda var. Buradaki hedeflediğimiz fikri mülkiyet farkındalığının böylece ilkokul ortaokul seviyesine çekilmektir"


Protokol kapsamında; iki gün boyunca Türk Patent tarafından, 81 ilden gelen Milli Eğitim Bakanlığı idarecilerine yönelik Sınai Mülkiyet eğitimi verilecek. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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