Patpat Otomobille Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
42 dakika önce
ORDU'nun Ünye ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile otomobil çarpıştı.
ORDU'nun Ünye
ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada, patpat sürücüsü İbrahim Çiçek
, hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Samsun- Ordu
yolu, Eskikızılcakese Mahallesi kavşağında meydana geldi. İbrahim Çiçek yönetimindeki patpat ile Hamza Yıldırım yönetimindeki 35 V 7252 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü İbrahim Çiçek, otomobilde yolcu olarak bulunan Merve, Aysel ve Hafta Yıldırım yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü İbrahim Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:50 Kaynak: DHA
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