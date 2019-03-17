Son Dakika Haberleri: Patrik Mutafyan İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor (3)

Patrik Mutafyan İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor (3)

1 saat önce

TÜRKİYE Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

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TÜRKİYE Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı. Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:03 Kaynak: DHA

Mesrob Mutafyan, Türkiye, Güncel
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