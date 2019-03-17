Patrik Mutafyan İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor (3)

TÜRKİYE Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

TÜRKİYE Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor.



Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı. Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek. - İstanbul

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