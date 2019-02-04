Son Dakika Haberleri: Payas'ta Paslı Abone Şebekeleri Yenileniyor

Payas'ta Paslı Abone Şebekeleri Yenileniyor

31 dakika önce

HATSU, uzun yıllardır kullanılan ve kanserojen madde bulunduran içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını özenle sürdürüyor.

Payas'ta Paslı Abone Şebekeleri Yenileniyor, System.String[]

Vatandaş sağlığını ön planda tutarak hizmetlerini hassasiyet çerçevesinde gerçekleştiren Genel Müdürlük, sağlıksız boruların kullanılmasını önlemek ve mahalle sakinlerini rahata kavuşturmak amacıyla her geçen gün yeni bir mahallenin paslı borulara veda ettiğini açıkladı.

Payas ilçesine bağlı Kürtül Mahallesi'nde yapılan çalışmalar neticesinde bilgi veren İdare, çürüyerek su kaybına neden olan ve kesintilere yol açan paslı borunun iptal edilerek 63'lük borular ile 100 metre yeni hat döşendiğini aktardı.

Bölgedeki 21 meskenin şebeke hatlarının da yenilenerek ana hatta bağlandığını aktaran HATSU, paslı, kireçli ve toprakla tıkanan içme suyu hattı kalmaması adına mücadelenin devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:49 Kaynak: Bültenler

Payas, Güncel
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