Son Dakika Haberleri: Pazartesi sendromu fonksiyonel antrenman ile atılacak
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Pazartesi sendromu fonksiyonel antrenman ile atılacak

1 saat önce

Akmerkez, yaz boyunca gerçekleştirdiği spor etkinlikleri dahilinde fonksiyonel antrenman programı hazırladı.

Pazartesi sendromu fonksiyonel antrenman ile atılacak, System.String[]

Akmerkez, yaz boyunca gerçekleştirdiği spor etkinlikleri dahilinde fonksiyonel antrenman programı hazırladı.


Akmerkez, haftanın ilk iş gününün yorgunluğunu açık havada spor yaparak atmak isteyenler için Adidas Runners koçları ile Üçgen Teras'ta fonksiyonel antrenman programı hazırladı. Vücudun işlevsellik kazanmasını amaçlayan hareketlerden oluşan fonksiyonel antrenman ile katılımcılar; hız, esneklik ve denge kazanırken aynı zamanda daha dayanıklı hale gelecekler.


Kontejanın sınırlı olduğu etkinlik, saat 20.00'da başlayacak. - İSTANBUL

Akmerkez, Adidas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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