Pazaryeri\'nde Su Planlaması Toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2026 yılı içme suyu planlamaları kapsamında köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Şube Müdürü Deniz Saraç, jeoloji mühendisi Metin Ceyhan ve jeofizik mühendisi Pınar Alkış katıldı.

Program, köy muhtarlarının talep, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.