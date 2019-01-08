Son Dakika Haberleri: Peçenekli Kadınlar Yeni Yılın İlk Sertifikasını Aldı

Peçenekli Kadınlar Yeni Yılın İlk Sertifikasını Aldı

1 saat önce

Pursaklar Belediyesi Altınova Peçenek Mahallesi dikiş nakış kursuna katılan 20 kadın 200 saat eğitimlerini tamamlayarak yeni yılın ilk sertifikasını aldı.

Peçenekli Kadınlar Yeni Yılın İlk Sertifikasını Aldı, System.String[]
Pursaklar Belediyesi Altınova Peçenek Mahallesi dikiş nakış kursuna katılan 20 kadın 200 saat eğitimlerini tamamlayarak yeni yılın ilk sertifikasını aldı.

Yaz kış demeden yoğun bir çalışma içinde olan Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklaşa yürüttüğü kurslarda binlerce kadına hizmet veriyor. Dil kurslarından hobilere, meslek kurslarından spora birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri sunduğu imkanlarla herkesi tebessüm ettiriyor. Bu kapsamda Altınova Peçenek Mahallesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, 200 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yeni yılda yeni meslek sahibi olmanın ve sertifika almanın heyecanını yaşayan kadınlar sunulan imkan ve hizmetten dolayı Pursaklar Beleyesi ile Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

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