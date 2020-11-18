Pegasus'tan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatlerde uçuşu olan yolculara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan yolcuların muaf tutulacağını bildirdi.

Pagasus Hava Yollarına ait Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolcuların seyahat durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "20 Kasım 2020 tarihinden itibaren hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından, uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." denildi.