Pekin Büyükelçisi Önen Yeni Yıla Türk Öğrencilerle Girdi
24 dakika önce
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, yeni yıla Türk öğrencilerle birlikte girdi.
Türkiye
'nin Pekin
Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen
, yeni yıla Türk öğrencilerle birlikte girdi.
Büyükelçi Önen, çoğunluğu öğrenci olan Türkler tarafından başkent Pekin'de düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Önen, Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki gurbetçilerin yeni yıl coşkularına ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Pekin'de yaşayan vatandaş ve öğrencilerimizin düzenlendiği yılbaşı eğlencesine iştirak edip yeni yıl coşkularına ortak olduk. 2019 yılının insanlık için barış ve huzurun egemen olduğu, Türkiye- Çin
ilişkilerinin daha da köklenerek derinleştiği bir yıl olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:44 Kaynak: AA
Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı
ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor
Bankacılık Sektörünün Karı 50 Milyar Lirayı Geçti
Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır