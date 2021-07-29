Pekin yönetimini eleştiren Çinli milyardere 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Çinli milyarder Sun Dawu, tarım arazilerini yasa dışı olarak işgal etmek, devlet kurumlarına saldırmak için kalabalıkları organize etmek ve hükümet çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini engellemek dahil farklı suçlamalardan toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde ülkenin en büyük özel tarım işletmelerinden birinin sahibi olan Sun Dawu, yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sun'un, tarım arazilerini yasa dışı şekilde işgal etmek, devlet kurumlarına saldırmak için insanları örgütlemek ve hükümet çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini engellemekten suçlu bulunduğu belirtildi. Sun'a ayrıca, 3.11 milyon yuan (478 bin 697 dolar) para cezası da verildi.

2003'teki hapis kararı bozulmuştu

Sun, geçtiğimiz yıl hükümet tarafından işletilen bir çiftlikle yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 akrabası ve iş ortağıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Sun'ın Çin'de önde gelen bazı muhaliflere yakın olduğu ve geçmişte hükümetin tarım politikalarını eleştirdiği biliniyor. Sun ayrıca, 2003 yılında "yasa dışı bağış toplama" suçundan hapis cezasına çarptırılmış, ancak karar aktivistlerden ve halktan gelen yoğun desteğin ardından bozulmuştu. - PEKİN