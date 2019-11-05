Son Dakika Haberleri: Pencerenin korkuluğu çıktı, lise öğrencisi 2'nci kattan düştü
Son Dakika Güncel Pencerenin korkuluğu çıktı, lise öğrencisi 2'nci kattan düştü

Pencerenin korkuluğu çıktı, lise öğrencisi 2'nci kattan düştü

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, liseli A.A.(15) kaldığı okul pansiyonunda yaslandığı pencerenin korkuluğu yerinden çıkınca, 2'nci kattan düşüp, yaralandı.

Pencerenin korkuluğu çıktı, lise öğrencisi 2'nci kattan düştü, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, liseli A.A.(15) kaldığı okul pansiyonunda yaslandığı pencerenin korkuluğu yerinden çıkınca, 2'nci kattan düşüp, yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında bir okulun pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda yatılı kalan öğrenci A.A., 2'nci kattaki yatakhanede pencereyi açıp, korkuluklara yaslandı. Ancak korkuluk demiri yerinden çıktı. Dengesini kaybeden A.A., demirle birlikte 2'nci kattan beton zemine düştü. Diğer öğrencilerin yardımına koştuğu A.A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı A.A., Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan A.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.


- Afyonkarahisar
Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:33 Kaynak: DHA
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