Pendik'te 14 yaş altı engelli çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Pendik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arasındaki engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nasrettin Hoca ile Karagöz Hacivat, bu kez koronavirüs skeçleriyle çocukları güldürürken velilere de uyarıda bulundu. Belediye, 0-14 yaş arası engelli çocuklar için sokağa çıkma izinlerinde animasyonlu, müzikli, bol eğlenceli bir program hazırladı.

Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklar 4 saat boyunca hem eğlendi hem de öğrendi. Nasrettin Hoca fıkraları ile Karagöz-Hacivat oyunlarıyla çocuklara keyifli dakikalar yaşatıldı. Ailelerin de katıldığı program sonunda çocuklara maske, oyuncak ve balon hediye edildi.



Sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen etkinliklerin konusu bu sefer koronavirüs oldu. Nasrettin Hoca ile Karagöz-Hacivat skeçlerinde koronavirüs salgını esprili bir dille işlendi. Ancak çocuklar ve velilerine uyarıda da bulunan animatörler, "Bu bayramda lütfen eş dost ziyareti yapmayın." dedi.