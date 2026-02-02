Pendik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Pendik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Pendik\'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
02.02.2026 12:51
Alkollü sürücünün kazasında 3 araçta hasar oluştu. Sürücünün sözleri dikkat çekti.

İstanbul Pendik'te gece saatlerinde iddiaya göre alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3 araçta hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan sürücünün "Araba kaydı, yerler kaygan, kış lastiğim de var" şeklindeki sözleri ise dikkat çekti.

Olay, Pendik Esenler Mahallesi Mercan Sokak'ta önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir araca çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 34 HCV 969 plakalı otomobil, 06 FRG 132 plakalı Kia marka ve 34 PBD 540 plakalı SUV araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilerek ayakta tedavi edildi. Öte yandan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kazaya karışan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün "Abi araba burada kaydı, yerler kaygan, kış lastiğim de var" şeklindeki sözleri ise pes dedirtti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Pendik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

