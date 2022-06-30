Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı - Son Dakika
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Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı

30.06.2022 00:59
Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı

Pendik'te cadde üzerinde seyir halinde olan beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı.

Pendik'te cadde üzerinde seyir halinde olan beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan beton mikseri ile aynı yönde ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te beton mikseri ile çarpışan otomobil takla attı - Son Dakika
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