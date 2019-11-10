Son Dakika Haberleri: Pendik'te düğün davetlisi baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika Güncel Pendik'te düğün davetlisi baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Pendik'te düğün davetlisi baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

6 saat önce

PENDİK'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu.

Pendik'te düğün davetlisi baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı, System.String[]
PENDİK'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan kardeşi Murat ve babası İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.


- İstanbul
Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
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Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı
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