Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan iki kardeşin dükkanlarının tabelaları değişti
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Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan iki kardeşin dükkanlarının tabelaları değişti

47 dakika önce

Pendik'de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan iki kardeşin dükkanlarının tabelaları değişti, System.String[]

Pendik'de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

Pendik'te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavalarının açtığı davada mahkeme, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmişti. Ayrıca Seydioğlu Baklavanın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti. Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı yeni tabelalar asıldı. Asılan tabelalar ise kameralarca kaydedildi.

(İHA)

Seydioğlu, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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Pendik'te hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin dükkanlarının tabelaları değişti
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