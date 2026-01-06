Pendik\'te Kuyumcu Soygunu Girişimi: Şüpheli Tutuklandı

Pendik Kaynarca'da bir kuyumcu dükkanına oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan ve dükkan sahibini tehdit ederek arbedeye neden olan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 2 Ocak tarihinde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde silahlı yağma olayının belirlenmesi üzerine çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, bir erkek şahsın iş yerine girerek elinde bulunan silah ile iş yeri sahibini tehdit ettiği, aralarında arbede yaşandığı, yağma olayının teşebbüste kalarak şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı, devamında olay sırasında kullandığı kıyafet ve suç unsurlarını değiştirerek uzaklaştığı belirlendi. Şüpheli şahsın tespitine yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın L.İ. (59) isimli şahıs olduğu tespit edilirken, 4 Ocak tarihinde Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, 5 Ocak'ta "Yağma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, şüpheli L.İ.'nin dükkan sahibine "Çantaya ne varsa doldur" diyerek oyuncak silah doğrulttuğu ve tehdit ettiği soygun anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL